Contacté par Keystone-ATS mardi, Pete Mager, associé-gérant de l'agence de communication By the Way studio, à Fribourg, avait articulé un montant de 70'000 francs. Le montant de 179'000 francs est donné net, sous déduction des frais d'une opération menée conjointement avec l'imprimeur publicitaire Ready to Brand, à Sévaz (FR).

Cité dans un communiqué publié vendredi, Pete Mager fait part de sa grande surprise, sachant qu'il y a huit jours à peine, au moment de l'éclosion de l'idée, il envisageait engranger entre 5000 et 10'000 francs seulement. Au final, pas moins de 20'336 t-shirts ont trouvé acheteurs. Il y a eu une véritable accélération depuis mercredi.

Le t-shirt était vendu 25 francs la pièce en ligne. Le chiffre d'affaires brut dépasse le demi-million de francs. La somme a été générée en une semaine. Il était prévu d'emblée de donner à l'opération de charité en faveur des victimes directes et indirectes de la pandémie de Covid-19 une dimension éphémère. (ats/nxp)