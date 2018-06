Avec ses postures connues comme «Chavasanna», littéralement la posture du cadavre (être allongé les bras le long du corps en début et fin de pratique), ou encore le plus acrobatique «Chien tête en bas» pour activer la circulation sanguine dans le crâne, le yoga fait toujours plus d'adeptes. Le 21 juin sera l'occasion d'initier encore un peu plus de personnes à travers le monde. Plusieurs manifestations sont prévues en Inde, lieu de naissance de la pratique physique et spirituelle, mais aussi en Suisse.

Aux quatre coins du monde, on se prépare à la journée internationale du Yoga 2018 jeudi #AFP pic.twitter.com/nmahrDnJkA — Agence France-Presse (@afpfr) 20 juin 2018

Yoga Suisse invite ceux qui veulent essayer le yoga ou la méditation gratuitement à Aubonne, Chézard, Troinex, Fribourg, Grand-Lancy, La Chaux-de-Fonds et Genève. Pour participer, il suffit de vous annoncer aux organisateurs.