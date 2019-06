Le canton du Jura a donné vendredi le coup d'envoi des festivités marquant son 40e anniversaire avec la journée scolaire à Saignelégier (JU). Plus de 5000 élèves et 350 enseignants ont participé à cet événement réservé aux classes d'école jurassiennes.

«Vous êtes simplement le plus beau des cadeaux que la République et canton du Jura peut avoir», a lancé le président du Gouvernement jurassien Jacques Gerber aux écoliers rassemblés près de la Halle du Marché-Concours. Les enfants lui ont répondu en agitant de petits drapeaux jurassiens.

Coiffés d'une casquette rouge marquée du logo des festivités pour le 40e anniversaire du canton, les écoliers ont entonné la Rauracienne. Nombre d'entre eux avaient dû apprendre l'hymne jurassien avant de se rendre à la journée scolaire. Les classes ont répété ce chant dans les trains et les bus qui les amenaient à Saignelégier.

Alors que l'Etat jurassien célèbre le 40e anniversaire de son entrée en souveraineté, de nouveaux supports de cours sont dès à présent mis à disposition des enseignants pour l'histoire du canton soit aussi connue de la nouvelle génération.

Concert de Sim's

Le jeune public a pu chanter et danser lors de la prestation sur la grande scène du rappeur bruntrutain Sim's. Une chorégraphie géante a constitué un autre point fort de cette matinée. Les élèves, de la 1ère à la 6e Harmos, ont ensuite gagné les pâturages francs-montagnards pour un pique-nique.

Les célébrations se poursuivront avec une soirée chanson à l'Espace culturel du Café du Soleil. L'idée est de donner carte blanche à des artistes jurassiens sur le thème «Chante-moi ton Jura». Parmi les artistes figurent le rappeur Sim's, Galaad et Vincent Vallat.

Les marcheurs auront l'occasion samedi de découvrir un nouvel itinéraire. Cette randonnée des 40 ans du canton d'une distance d'environ 16 km entre Glovelier et Saint-Ursanne traverse les trois districts. La soirée sera festive avec Sim's, Silver Dust et DJ Idem.

Journée officielle

Mais tous les regards se portent déjà vers la journée officielle dimanche en présence des cantons suisses et de la Confédération. La partie officielle débutera à 11h00 sur le site de la Halle du Marché-Concours juste après une célébration oecuménique. Des concerts et des spectacles se poursuivront jusqu'à 19h30.

Le conseiller fédéral Alain Berset, le président du Gouvernement jurassien Jacques Gerber, ainsi que le président du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) Laurent Coste prendront notamment la parole. Le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg, dont la présence a suscité la controverse dans le canton, ne s'exprimera pas.

Certains militants autonomistes considèrent la venue du conseiller d'Etat bernois, très impliqué dans la Question jurassienne, comme une provocation. Des lettres de lecteurs dans le Quotidien Jurassien vont dans le même sens, estimant que le canton de Berne n'a pas sa place dans le cadre des festivités.

Les autorités jurassiennes ont souhaité que ce 40e anniversaire de l'entrée en souveraineté soit un événement festif, rassembleur et populaire et pas une tribune pour des revendications. (ats/nxp)