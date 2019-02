L'assainissement de la Caisse de prévoyance du personnel de la ville de Fribourg (CPPVF) entre dans une phase cruciale. Une partie du personnel du chef-lieu cantonal se mettra en grève lundi après-midi, quelques heures avant le débat prévu devant le législatif.

Le dossier de la CPPVF occupe le débat politique communal depuis des mois, avec un durcissement de ton très net observé ces dernières semaines. Ce lundi, dès 13h30, le personnel de la ville est appelé à participer à une grève pour l'après-midi, un mouvement voté vendredi par le service de la voirie, auquel plusieurs autres services se sont ralliés.

L'idée des partisans de la grève, soutenus par le Syndicat des services publics (SSP), consiste à adresser un signal fort aux groupes politiques du Conseil général, notamment au Parti socialiste, qui apparaît divisé sur la question. Le législatif, à majorité de gauche, doit débattre en soirée du projet de réforme.

Geste supplémentaire

Un amendement a été déposé par le PS, suite à une réunion du groupe il y a une semaine tout juste, qui propose d'injecter 900 000 francs supplémentaires, afin de limiter la perte maximale de rente à 15%. Les Verts viendront pour leur part lundi soir avec une proposition de renvoi du message du Conseil communal.

La droite s'oppose à tout geste complémentaire. En l'état, les grévistes ciblent le PS, qui détient 30 des 80 sièges du Conseil général et dont le syndic Thierry Steiert est issu. Ce dernier s'est montré inflexible dans sa position, répétant que les efforts demandés étaient symétriques entre employés et employeur.

Des débrayages

Le 29 janvier et jeudi dernier, 200 employés ont participé à un débrayage d'une heure, dans le cadre d'une journée d'action pour la première date, afin de montrer leur désaccord face à la méthode de réviser la caisse de pension uniquement via le comité paritaire. Ils exigent l'ouverture de négociations et le report d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme.

«La révision prévoit des pertes de rentes massives pour le personnel, une élévation de l'âge de la retraite et le passage à la primauté des cotisations», a rappelé le SSP vendredi en annonçant la grève. Le syndicat encourageait alors l'ensemble du personnel, qui représente environ 600 postes en équivalent plein temps, à rejoindre le mouvement.

Grève légale

Le mot d'ordre de grève a été voté à l'unanimité des 100 ouvriers de la voirie réunis en assemblée. La mobilisation contre une réforme en discussion depuis deux ans se révèle particulièrement forte dans cette catégorie de personnel. Le SSP a informé ensuite le Conseil communal de la décision de faire grève.

Selon le syndicat, «la grève est tout à fait légale et correspond aux conditions fixées par la Constitution fédérale et cantonale: elle est l'ultime recours (absence de négociations), elle est soutenue par une organisation de travailleurs (le SSP) et elle se rapporte aux conditions de travail.»

Les employés protestataires ne comprennent pas pourquoi le PS adopte une autre position que pour la révision de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État de Fribourg, a-t-on pu entendre lors des mouvements de débrayage. Dans le cas du canton, la procédure de consultation en cours jusqu'au 15 mars se veut large. (ats/nxp)