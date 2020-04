Étirés sur des dizaines de mètres, du rouge et du blanc. Symboles de l'interdiction, de la privation et du vide de lieux où la vie devrait battre. On dit les enfants peu touchés par le coronavirus, mais à voir les places de jeux fermées pour éviter son invisible propagation, on saisit vite que les bambins sont des victimes collatérales, ignorées par les froides statistiques.

Si la rubalise peut esthétiser les parcs, l'inscription «police» figurant sur les rubans genevois n'en fait pas moins référence à une scène macabre. Intangible certes, mais que l'on se réjouit de voir disparaître pour nos innocentes têtes blondes.