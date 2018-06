La ville de Fribourg met depuis lundi une flotte de six vélos-cargos électriques à disposition de la population, en partenariat avec carvelo2go. Ce réseau de location fonctionne de manière analogue au système de partage de voitures Mobility. La ville finance la mise en œuvre de l'offre et sponsorise deux vélos-cargos, pour un montant total de 25'000 francs, indique-t-elle lundi dans un communiqué. Les autres soutiens sont la section fribourgeoise du TCS, La Poste et l'association Minergie.

La flotte compte pour l'heure six engins, stationnés à proximité de commerces locaux, qui jouent le rôle d'hôtes, en remettant les clés et batteries aux utilisateurs. Les emplacements sont répartis au centre-ville.

Tarif avantageux

Après s'être enregistrés sur la plate-forme carvelo2go.ch ou sur l'application mobile, les utilisateurs peuvent réserver leur véhicule à un tarif horaire avantageux, souligne le communiqué. Un abonnement demi-tarif est également proposé. Les membres du TCS bénéficient quant à eux d'un rabais de 50% sur les réservations.

L'initiative carvelo2go a été lancée fin 2015 à Berne, par l'académie de la mobilité du TCS et un fonds de soutien de Migros. Elle a déjà séduit 36 villes, dont Bâle, Berne, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour, Vevey et Zurich. La ville de Fribourg souligne que la démarche «s'inscrit parfaitement dans sa politique en faveur de la mobilité douce». (ats/nxp)