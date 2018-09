Interrompue après un accident survenu il y a une semaine, l'exploitation des navettes autonomes a repris mercredi à Sion. L'enquête a montré que les dispositifs de sécurité de la SmartShuttle ont fonctionné.

Pour des raisons encore inconnues, la voiture impliquée dans l'accident s'était rabattue trop rapidement sur la voie de droite après une manoeuvre de dépassement. La navette a réduit sa vitesse, freiné lorsque la voiture a tourné devant elle, mais n'a pas pu éviter l'accrochage, a indiqué CarPostal dans un communiqué.

Comme les mécanismes de contrôle et de sécurité ont fonctionné, CarPostal a décidé, après concertation avec l'Office fédéral des routes, de remettre les navettes en circulation. Mais désormais, «elles devront surveiller les voies de circulation sur les côtés sur une zone plus large et si nécessaire freiner immédiatement», a précisé CarPostal.

Dégâts matériels

Lors de la légère collision survenue le 20 septembre, aucun voyageur n'avait pris place dans la navette sans chauffeur mais accompagnée d'un groom. L'incident n'avait fait que des dégâts matériels.

C'est la deuxième fois que l'exploitation des deux navettes a dû être interrompue. La première était survenue en septembre 2016, lorsque l'une des navettes avait percuté le hayon ouvert d'une camionnette de livraison, sans faire de blessés.

Les deux véhicules automatisés parcourent la vieille ville du chef-lieu valaisan depuis juin 2016. Depuis février de cette année, ils relient aussi la gare CFF et le centre-ville. (ats/nxp)