Une trentaine de véhicules viticoles à trois roues, parés de leurs plus beaux atours, se sont réunis samedi à Epesses (VD), en Lavaux, pour le 21e Championnat du monde des tracassets. Au programme, course de vitesse et concours de décoration.

Tous les deux ans, des tracassets décorés débarquent à Epesses. Samedi après-midi, ils sont passés par les deux épreuves du Championnat du monde, a indiqué à Keystone-ATS Cédric Rosset, président du comité d'organisation.

Tout d'abord la «parade gymkhana» où le véhicule ainsi que les deux membres de l'équipage sont jugés sur la décoration, «le plus important», selon Cédric Rosset. Puis une manche de vitesse qui s'est déroulée le long du sentier de Creyvavers, entre les vignes.

Le premier rallye avait été organisé en 1956, à Cully. La commune d'Epesses s'est ensuite emparée de l'idée en 1979. Plusieurs fois annulé puis ressuscité, le Championnat a fêté sa 21e édition cette année. (ats/nxp)