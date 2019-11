Après des heures d'attente, suite à un problème informatique, Fribourg peut fêter l'élection de la première femme représentant le canton au Conseil des États. La PLR Johanna Gapany prend le siège du sortant PDC Beat Vonlanthen. Christian Levrat est arrivé en tête.

Le deuxième tour de l'élection au Conseil des États a finalement connu son dénouement dimanche à 21h15. Dans un bâtiment du site Miséricorde de l'Université de Fribourg, en présence d'une dizaine de journalistes et d'un député au Grand Conseil, la Chancellerie de l'État de Fribourg a proclamé les résultats, au bout du suspense.

Le PS sortant Christian Levrat (49 ans) et Johanna Gapany (31 ans) ont obtenu la majorité relative et sont donc élus, a fait savoir la chancelière Danielle Gagnaux-Morel. La journée électorale a souffert, irritant plus d'un politique, de problèmes informatiques, dès après 13h00, qui ont retardé la publication des résultats.

Petit écart

Christian Levrat et Johanna Gapany (PLR) ont obtenu respectivement 38'337 et 31'122 suffrages. Les deux Gruériens devancent le troisième candidat, le Singinois Beat Vonlanthen (62 ans), qui termine avec 30'964 suffrages, soit 158 suffrages derrière Johanna Gapany. L'ancien conseiller d'Etat siégeait à Berne depuis 2015.

Pour Johanna Gapany, qui a créé la surprise, le succès vient récompenser une solide campagne électorale, comme l'ont relevé les dirigeants du PLR fribourgeois entre les deux tours. À 31 ans, elle devient la benjamine du Conseil des États, en étant un peu plus jeune que la Verte genevoise Lisa Mazzone, élue aussi dimanche.

Johanna Gapany possède une formation d'économiste d'entreprise. Elle est députée au Grand Conseil fribourgeois et conseillère communale dans sa ville de Bulle. Elle formera le nouveau tandem avec le président du Parti socialiste suisse Christian Levrat, qui siège à la Chambre des cantons depuis 2012.

Levrat devant

Ce dernier, arrivé nettement en tête du 2e tour, à l'instar du 1er tour où il avait devancé Beat Vonlanthen de plus de 13'000 suffrages, s'est dit très satisfait de sa réélection, en ralliant l'Université de Fribourg en fin d'après-midi. «Je me réjouis de continuer», a précisé le citoyen de Vuadens.

Christian Levrat a souligné la marque de confiance des électeurs fribourgeois, ce qui lui permet de poursuivre son travail. «La législature s'annonce passionnante, après quatre ans où l'on n'a pas traité les dossiers les plus importants», a-t-il ajouté pour montrer sa motivation.

Johanna Gapany, face à l'incertitude entourant le dénouement de l'élection, a rejoint le chef-lieu de la Gruyère dès la fin de l'après-midi. Elle a été fêtée par les siens dans un café de Bulle. «C'est une grande reconnaissance, mais aussi une grande responsabilité», a-t-elle réagi dans une vidéo publiée sur le site de La Liberté.

Le PDC demande un recomptage

Quant à Beat Vonlanthen, il a quitté Fribourg en même temps pour se rendre à Niedermuhren, en Singine. La défaite est amère pour celui qui, il y a quelques semaines à peine, était donné comme relativement facilement réélu pour un nouveau mandat sous la Coupole fédérale. Les Fribourgeois ont ainsi confirmé la poussée en faveur des femmes. Le taux de participation s'est élevé à 37,1% dimanche, contre près de 43% au 1er tour il y a trois semaines.

«Devant les graves problèmes rencontrés lors du dépouillement, le parti démocrate-chrétien s'interroge quant à la validité du processus électoral relatif à ce deuxième tour des élections fédérales. (...) Le PDC demande un recomptage», a fait savoir en fin de soirée le parti dans un communiqué. La Chancellerie a assuré que les chiffres avaient été vérifiés et revérifiés. (ats/nxp)