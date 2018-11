Le cabinet d'architectes bâlois Herzog & de Meuron a dévoilé un projet à 100 millions de francs projeté sur le Titlis, dans les Alpes uranaises. La station de téléphérique sera reconstruite et l'antenne qui trône au sommet sera transformée et ouverte au public.

Construite en 1967, la station de téléphérique ne permet plus de remplir les exigences actuelles et futures, a expliqué lundi au sommet de la montagne le président du conseil d'administration des remontées mécaniques du Titlis, le conseiller aux Etats nidwaldien Hans Wicki. Avec plus d'un million de visiteurs par an, les infrastructures ont atteint leur limite.

La forme de la nouvelle station sera plus simple qu'actuellement, a dit Pierre de Meuron.

Les architectes se sont inspirés de la structure de la tour de télécommunications qui se dresse à 200 mètres pour concevoir un bâtiment tout de verre et d'acier. Un escalator amènera les touristes directement sur le glacier. Il sera aussi possible d'admirer la vue depuis une terrasse sur le toit.

Bar et restaurant

Mais la première étape du projet, baptisé «Titlis 3020» en référence à la hauteur de la station de téléphérique, consistera à ouvrir l'antenne de 50 mètres de haut au public. Les deux installations sont reliées par un tunnel. Deux prismes rectangulaires seront ajoutés à la tour, l'un abritant un restaurant, l'autre un bar, et chacun doté d'une capacité de 200 places.

La réalisation de ce projet constituera un important défi technique et prendra de quatre à six ans, selon ses promoteurs. Tout dépendra du déroulement du processus d'obtention des autorisations. Si tout se passe comme prévu, la transformation de l'antenne pourrait être terminée en 2020 déjà. La station de téléphérique sera ensuite construite. (ats/nxp)