Le Ministère public requiert 16 ans de prison dans le cas d'un meurtre d'un requérant congolais de 43 ans tué dans un centre d'accueil de Fontainemelon (NE) pour une histoire d'évier. La Cour rendra son jugement à 16h00.

Le procureur Nicolas Feuz a estimé que l'intention de tuer du requérant d'asile géorgien de 37 ans était «évidente». Toutefois, il n'a pas voulu retenir la prévention d'assassinat pour laquelle le meurtrier doit faire preuve d'absence de scrupules et d'une certaine froideur.

«On peut tenir compte de circonstances aggravantes», a déclaré jeudi Nicolas Feuz devant Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le procureur a évoqué notamment un mobile futile, une forme de préméditation, même si elle est très courte, et des antécédents judiciaires en Allemagne et en Géorgie.

C'est pourquoi, si un meurtre est sanctionné entre 5 et 20 ans de prison, le Ministère public requiert le haut de la fourchette, soit 16 ans de prison. Le procureur demande également l'expulsion du territoire suisse pour 15 ans.

Pour la partie plaignante, la Cour doit retenir la prévention d'assassinat car l'accusé a enlevé la vie «pour un motif futile» et dans un esprit de vengeance. Selon leur avocate, Brigitte Lembwadio Kanyama, le prévenu «ne supporte pas la contrariété, ce qui peut le pousser dans les derniers retranchements.»

La partie plaignante demande une peine de prison supérieure à 16 ans. La victime laisse une veuve avec cinq enfants mineurs, sans ressources au Congo. L'avocate demande une indemnité de tort moral.

Poussé à bout

Pour la défense, le prévenu n'a pas prémédité son acte et ne peut pas être qualifié d'assassin. Elle a noté qu'il vivait des jours difficiles car «il souffrait de très fortes douleurs dentaires et venait d'apprendre de très mauvaises nouvelles», notamment qu'il devait quitter la Suisse.

Selon l'avocate de la défense, Noémie Reber Dubois, la dispute a démarré alors que la victime était alcoolisée et qu'elle a cherché à provoquer le prévenu en prenant le robinet de son évier alors que de nombreux autres étaient libres. «Il a été poussé à bout et dans un moment normal», cela ne serait pas arrivé, a-t-elle ajouté.

L'avocate de la défense a fait valoir l'expertise psychiatrique pour expliquer que la responsabilité du prévenu est légèrement diminuée, que le risque de récidive est très bas et qu'il n'y a eu aucun acharnement. Elle demande donc une peine privative de liberté de 12 ans.

Les faits se sont produits le 12 septembre 2017. Selon l'acte d'accusation, la bagarre entre les deux protagonistes a démarré à propos de l'utilisation d'un évier pour faire la vaisselle. L'altercation a débuté par des échanges verbaux et physiques, les deux protagonistes ayant élevé la voix et s'étant poussés l'un l'autre.

L'accusé voulait se battre à l'extérieur du centre avec la victime. Cette dernière, ayant été avertie par des résidents que le prévenu avait profité d'un changement de vêtements pour dissimuler un couteau dans ses manches, n'est pas sortie.

Pris la fuite

Le prévenu est dès lors revenu dans le réfectoire, a saisi un pot de confiture et l'a lancé à la tête de la victime. Ensuite, il lui a sauté dessus, frappant le Congolais une première fois avec le couteau au niveau de la tempe gauche, puis une seconde fois au niveau du coeur, causant le décès de la victime.

L'accusé s'est fait désarmer par un autre résident du centre. Ensuite il a pris la fuite à pied. Il a envoyé «différents messages à ses proches, notamment pour leur dire qu'il ne savait pas s'il allait avoir le temps de fuir ou s'il allait être arrêté», peut-on lire dans l'acte d'accusation.

L'auteur de l'homicide a très vite pu être interpellé grâce au dispositif mis en place par la police neuchâteloise. (ats/nxp)