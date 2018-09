Environ 300 personnes se sont rassemblées mardi à Lausanne pour dénoncer les violences policières. Ils ont «demandé justice» pour Mike, un Nigérian de 40 ans, décédé d'un arrêt cardiaque à la suite d'une interpellation musclée.

«Mike est mort. Il a été brutalisé par la police. Nous sommes là pour dire que la vie des Noirs compte», a lancé un manifestant sur les marches de la place Chauderon. Tout autour de lui, des pancartes disaient, en français et en anglais, «Break the silence on racism» ou encore «Stop aux violences policières».

La manifestation était organisée à l'appel du collectif Jean Dutoit avec le soutien d'une vingtaine d'associations et de mouvements. Les intervenants ont dénoncé le délit de faciès et les discriminations. Ils ont demandé que les personnes noires soient traitées comme les autres citoyens.

Policiers sous enquête

Après le décès de Mike, le 28 février dernier, la justice a ouvert une enquête et plusieurs policiers sont prévenus d'homicide par négligence. La semaine dernière, les avocats des parties ont dévoilé des éléments du rapport d'autopsie, mais leur lecture diverge.

Mike est décédé d'un arrêt cardiaque. «Il est mort d'un racisme brutal, pas d'une overdose de cocaïne», a lancé un des orateurs. Les circonstances de sa mort relèveraient de l'homicide intentionnel par dol éventuel, ce qui signifie que le comportement brutal des policiers rendait possible une issue mortelle, selon le député Jean-Michel Dolivo.

Suspension demandée

Pour l'élu d'Ensemble à Gauche, la municipalité doit «suspendre jusqu'au procès les agents qui sont intervenus lors de cette interpellation. C'est un minimum. Ils doivent être mis à pied». Il réclame aussi une enquête pour faire la lumière sur la procédure. «Tout laisse à penser que les policiers sont intervenus avec l'accord de leur hiérarchie», a-t-il affirmé au micro.

La semaine dernière, les avocats des policiers avaient expliqué dans un communiqué que Mike était décédé d'un arrêt cardio-respiratoire dont la cause n'a pas pu être établie. Et que le rapport d'expertise ne permettait «aucunement de requalifier le chef de prévention en homicide intentionnel. On ne peut en aucun cas déduire un usage disproportionné de la force», écrivaient-ils. (ats/nxp)