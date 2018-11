Le vote de Moutier (BE) sur son transfert dans le canton du Jura est invalidé, selon Pierre-André Comte, secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien (MAJ). Le 18 juin 2017, 51,7% des votants avaient choisi de rejoindre le canton du Jura.

Pierre-André Comte du Mouvement autonomiste jurassien: « Il semblerait que la préfecture du Jura ait accepté les recours concernant #Moutier. On ignore encore le détail de la décision » et donc si le vote sera invalidé ou non. @RTSinfo pic.twitter.com/CwoZRZKfGw