Deux nichées de bébés Saint-Bernard ont vu le jour au chenil de la Fondation Barry. Ces quinze chiots viennent «mettre un peu de baume au cœur au milieu d'une actualité chahutée», a annoncé jeudi la fondation.

La chienne Hoxane du Grand St. Bernard et le mâle Florenzo vom Baronenschloss sont devenus parents de six mâles et quatre femelles en parfaite santé le 1er avril. Quelques jours plus tard, le 4 avril, ce sont les chiens Djanga au Moulin de Tallans et Alpine Dream Gregory qui sont devenus parents de trois mâles et deux femelles.

Avec la lettre D et E

Les chiots porteront tous des noms débutant avec la lettre D pour la portée de Hoxane et la lettre E pour la nichée de Djanga. La tradition veut en effet que les noms des chiens d'une même portée débutent par la même lettre, et chaque portée à une lettre initiale différente en suivant l'ordre alphabétique.

A partir de l'âge de six semaines, soit dès mi-mai, il sera normalement possible de voir les chiots dans les parcs du Barryland à Martigny. Cette date reste cependant à confirmer selon l'évolution de la situation liée au coronavirus, précise la fondation. Il sera toutefois possible de suivre l'évolution des chiots via une webcam, après les fêtes de Pâques. (ats/nxp)