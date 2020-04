La panne qui affecte les clients de Swisscom dans la région de Bulle (FR) a été partiellement résolue. Mais en raison de l'ampleur des dégâts, le rétablissement de tous les services pour les clients privés et les entreprises «prendra probablement» jusqu'au 14 avril, indique jeudi l'opérateur.

«La couverture de téléphonie mobile ainsi qu'une partie de la connexion au réseau fixe pour les clients professionnels essentiels ont pu être rétablies», détaille à Keystone-ATS une porte-parole du géant bleu. Depuis mercredi en milieu de matinée, le sud fribourgeois et des enclaves vaudoises sont privées d'Internet, de Swisscom TV et de la téléphonie.

Les régions de Bulle (FR), Charmey (FR) et Rougemont (VD) sont à nouveau opérationnelles, affirme jeudi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Le Centre Médico-Social, la Protection Civile, la Fondation de Nant et l'Hôpital de Château d'Oex (VD) ainsi que le Pôle Santé du Pays-d'Enhaut sont aussi connectés aux réseaux fixe et mobile. Le secteur de l'antenne de la Joux-des-Ponts (FR) est couvert par une autre antenne. A l'Etivaz (VD), seule une partie du réseau est hors service.

Cette panne dont est victime Swisscom est due à des travaux de construction d'une entreprise à Bulle qui a fortement endommagé des câbles de cuivre et fibre optique dans le sol. Mais des équipes vont continuer sans relâche à se relayer sur le chantier jusqu'au rétablissement de tous les services, détaille la porte-parole de Swisscom. Plusieurs milliers de personnes sont concernées par la perturbation.

La police a renforcé ses patrouilles

Depuis mercredi, la police cantonale fribourgeoise a mis en place une structure de conduite pour coordonner les services de secours (117, 114, 118). Des patrouilles ont été dépêchées dans la zone pour faire en sorte qu'en cas d'urgence, les secours puissent être alertés rapidement. Les bureaux des administrations communales ont également été ouverts et occupés toute la nuit afin de répondre aux sollicitations de la population.

Mercredi soir vers 21h20, une intervention a notamment été sollicitée à Albeuve pour prendre en charge une femme de 34 ans. Une ambulance s'est rendue sur les lieux et l'a acheminée dans un hôpital. (ats/nxp)