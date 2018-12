La ville de Neuchâtel proposera dès le 2 mars une expérience de mobilité douce à 100% dans sa zone piétonne. Plus aucun trolleybus de la ligne 101 n'empruntera la rue du Seyon les samedis.

La ligne 101, qui relie Marin à Corcelles-Cormondrèche dans les deux sens, contournera la zone piétonne entre l’Ecluse et la place Pury, a indiqué mercredi devant la presse la ville de Neuchâtel. La déviation implique le remplacement, le samedi uniquement, de l’arrêt Croix-du-Marché par celui de St-Honoré, dans les deux sens.

Un bus supplémentaire garantira la cadence horaire et le confort des usagers. La mesure doit servir à dynamiser le centre-ville. L’idée de dévier la ligne 101 pour rendre la rue du Seyon aux piétons trouve son origine en 2016 dans une consultation populaire et d’acteurs spécialisés connue sous le nom de Démarche participative centre et gare.

Plus vaste zone piétonne

L’année suivante, quatre «samedis sans bus» avaient été organisés, assortis d’une étude de satisfaction et d’un sondage auprès des commerçants dont les conclusions étaient claires: l’artère principale de la zone piétonne est nettement plus agréable et plus attractive sans bus.

La mesure a été présentée par trois conseillers communaux du chef-lieu cantonal. «La déviation du bus est une chance unique pour utiliser de nouveaux leviers pour l’attraction commerciale au centre-ville les samedis. On va encourager, comme lors des quatre samedis sans bus, les commerçants à utiliser la rue et à l’animer», a dit Fabio Bongiovanni, en charge de l'économie.

Selon ses indications, la ville de Neuchâtel possède la plus vaste zone piétonne de Suisse romande. (ats/nxp)