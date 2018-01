Dans sa réponse à la consultation, le Gouvernement rappelle que les travaux engagés ailleurs en Suisse dans le cadre du précédent programme fédéral d’investissements ont conduit à des détériorations de l’offre dans la région jurassienne, en raison notamment de la suspension de la liaison directe entre Bâle et l’arc lémanique via Delémont. Il est donc indispensable que le programme qui sera présenté en 2018 corrige ces effets négatifs, dans les plus brefs délais.

Dans ce contexte, le Gouvernement salue la proposition du Conseil fédéral d’aménager une double voie à Grellingen, permettant d’introduire la cadence à la demi-heure sur le tronçon Bâle-Delémont-Bienne, en trafic grande ligne.

Cependant, l’Exécutif jurassien demande avec la plus grande fermeté que le programme prévoie aussi la réintroduction d’au moins une liaison directe par heure entre Bâle, Delémont et Genève. A ce propos, l’avant-projet mis en consultation se traduirait au contraire par une détérioration de ce qui était prévu en 2025, en raison de l’introduction d’un nouveau matériel roulant insuffisamment performant. La proposition actuelle du Conseil fédéral est inacceptable et doit être corrigée.

Le Gouvernement invite la Confédération à traduire dans l’étape 2030/2035 de PRODES les engagements pris dans la convention de Grellingen. Signé en 2015 par l’Office fédéral des transports, les CFF et les cantons de Bâle-Campagne et du Jura, l’accord a pour objectif de rétablir la liaison directe aussi vite que possible. Cet objectif est confirmé par les CFF qui, dans leur récente publication intitulée «Notre promesse pour la Suisse et ses régions», prévoient sa réalisation en 2022. Le rétablissement de la liaison directe entre les deuxième et troisième métropoles du pays, sur le tronçon le plus court, est indispensable au réseau ferroviaire suisse, dont cette liaison constitue un élément fondamental. Depuis plusieurs années, les cantons de la Suisse occidentale et de la Suisse du nord-ouest, qui accueillent plus de la moitié des habitants du pays, ne cessent de s’engager en faveur de cette liaison.

Dans sa réponse à la consultation, le Gouvernement demande également au Conseil fédéral d’inscrire dans l’étape 2030/2035 de PRODES une mesure d’aménagement de la ligne reliant la Chaux-de-Fonds à Delémont via Glovelier. Cette mesure, qui représente un investissement d’environ 70 millions de francs, permettra d’introduire une liaison sans changement entre la cité horlogère et le chef-lieu jurassien. Elle optimisera les relations ferroviaires entre les montagnes neuchâteloises, les Franches-Montagnes, l’Ajoie, la vallée de Delémont et Bâle, en établissant de meilleures correspondances entre les lignes qui desservent ces régions. La mesure consiste, par exemple, à aménager un troisième rail sur le tronçon Glovelier-Delémont et à doubler la voie sur certains secteurs des Franches-Montagnes.

Le Gouvernement soutient l’adoption d’un programme prévoyant entre 12 et 13 milliards de francs d’investissements, à condition que la liaison directe Bienne-Delémont-Bâle suspendue en 2015 soit rétablie dans les plus brefs délais.

Le canton du Jura est très fortement engagé dans les travaux de planification et de coordination que mènent la Suisse du nord-ouest et la Suisse occidentale. (Le Matin)