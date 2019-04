Le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à la gare de Lausanne a reçu sa première oeuvre vendredi. La sculpture de Giuseppe Penone «Luce e Ombra» est installée dans le hall d'entrée.

Né en 1947, Giuseppe Penone vit et travaille à Turin (I). Il est associé au mouvement de l'Arte povera qui prône un retour à l'essentiel. Son arbre nu en bronze mesure 14 mètres de hauteur, avec une excroissance de feuilles dorées et une sphère de granit.

Vers la lumière

Selon l'artiste, «l'arbre s'élance vers le ciel et le feuillage s'élargit en une forme ample et sphérique afin de recueillir un maximum de lumière (...) Le bronze par contre est un élément soumis à la force de la gravité qui nous dirige vers les profondeurs de la terre». «Luce e Ombra» est l'une des donations de la galeriste Alice Pauli pour l'ouverture du musée. Elle anime le hall d'entrée. «Mon souhait est de participer au rayonnement national et international du musée en donnant des œuvres importantes de grands noms de l'art moderne et contemporain», a-t-elle indiqué dans la documentation de presse.

Quartier des arts

Pour mémoire, le site de Plateforme 10 a attiré 21'000 curieux le premier week-end d'avril lors de portes ouvertes. Le MCBA dispose désormais de 12'500 m2 de surface de plancher. La première exposition du musée «ATLAS. Cartographie du don» ouvrira ses portes le 5 octobre. (ats/nxp)