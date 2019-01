Les dessinateurs et caricaturistes Wozniak et Adelinaa du site satirique «Scorbut» et du «Canard Enchaîné», ainsi que François Maret et Patrice Zeltner ont été accueillis par le traditionnel tambour. Ils ont gravi à pied la petite colline qui abrite la vigne à Farinet.

Les quatre compères n'ont pas croqué mais taillé les trois ceps de fendant, petite arvine et pinot noir, avant de partager pain, fromage et vin. Wozniak et François Maret ont ensuite tiré avec le fusil à Farinet, le premier criant «Amour» avant d'appuyer sur la détente.

Expo à Sierre

Annoncé, le dessinateur Kerleroux n'était finalement pas présent à Saillon. Mais le public peut apprécier son fameux coup de crayon ainsi que ceux de ses collègues Wozniak, Adelinaa, Zeltner et Maret à Sierre, dans la galerie d'Art Métro, jusqu'au 26 mai prochain.

Wozniak et Kerleroux ont fondé Scorbut en 1998 avec Cabu. Tous trois dessinaient au Canard Enchaîné. Le collectif Scorbut a ensuite été rejoint par de nombreux autres artistes.

Pour mémoire, la vigne à Farinet est cultivée au fil des ans par des personnalités du monde entier. Elle porte le nom du bandit au grand coeur Joseph-Samuel Farinet. Elle a été remise à l'Abbé Pierre qui l'a offerte au Dalaï Lama en 1999. (ats/nxp)