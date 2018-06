Herbert S., né le 9 janvier 1945 et domicilié à Sulz (AG), a disparu du Lac Noir, mercredi, vers 14 heures. L'homme, âgé de 73 ans, mesure 180 cm, a des cheveux gris courts et est de corpulence sportive. Il porte une casquette blanche, un t-shirt blanc, un short de bain bleu, des baskets blanches et des lunettes de soleil. Il s’exprime en suisse-allemand, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche. (comm/nxp)