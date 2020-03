Le Conseil d'Etat a décidé que l'année scolaire 2019-2020 serait prise en compte dans le canton de Neuchâtel, même si elle est tronquée de plusieurs semaines. Les décisions de promotion, d'orientation et de réorientation seront établies sur la base des résultats obtenus lors de présence en classe uniquement.

«Les critères de promotion et d'orientation seront aménagés, les situations particulières prises en compte et l'appréciation des cas limites sera assouplie», a indiqué mardi le Département de l'éducation et de la famille (DEF). «Aussi longtemps que l'enseignement à distance est imposé, toute évaluation notée est proscrite», a-t-il ajouté.

Le DEF a précisé que le Service des formations post-obligatoires de l'orientation et ses partenaires mettent également tout en oeuvre pour éviter au maximum les effets négatifs de la pandémie sur la formation professionnelle et académique du secondaire 2.

Le mesures du CF prévalent

L'objectif est toujours d'assurer aux élèves leur titre de formation à la fin de l'année scolaire ou une transition harmonieuse d'un niveau scolaire à un autre. Les décisions à ce sujet seront prises au niveau fédéral et intercantonal. Elles seront déployées ensuite au niveau cantonal.

Le canton a précisé que les mesures prises par le Conseil fédéral prévalent, notamment en matière de calendrier scolaire: les écoles et les structures d'accueil sont fermées jusqu'au 19 avril. Comme les vacances de Pâques sont maintenues et qu'elles se terminent le 26 avril dans le canton de Neuchâtel, l'école pourrait reprendre le 27 avril, si le confinement n'est pas prolongé. (ats/nxp)