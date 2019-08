La présence d'une meute de loups avec sept petits a été confirmée dans le Chablais valaisan. C'est ce qu'indique le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) du canton dans un communiqué jeudi.

Les prédateurs ont été repérés grâce à des pièges photographiques posés par le garde faune dans les vallons des communes de Vouvry et Vionnaz. Sur une vidéo, on y voit un mâle accompagné de sept petits.

Les pièges photographiques avaient été renforcés après le constat de la présence permanente de loups, une femelle (F43) et deux mâles (M88 et M89), sur les communes valaisannes depuis janvier dernier. Le SCPF avait également posé deux pièges acoustiques dans le but de mettre en évidence une éventuelle reproduction à l’aide de sonogrammes.

Après vérification et analyse des images, le SCPF confirme la naissance des louveteaux ainsi que la présence régulière des trois loups adultes dont deux mâles et la femelle reproductrice.