Après un intermède de quelque 18 mois, il sera à nouveau possible de se rendre en Corse au départ de l'aéroport Sion pour des vols commerciaux, dès avril prochain. Soixante-trois rotations permettront de gagner l'Ile de Beauté, jusqu'en octobre.

En novembre 2018, Air Glaciers avait abandonné sa liaison entre Sion et Calvi, qu'elle exploitait depuis 24 ans, la jugeant économiquement insuffisamment rentable. Un avis que ne partage pas le tour-operator VT Vacances. La société située à Ecublens a choisi de reprendre la gestion de ladite ligne.

Pour cette année, 63 allers-retours sont prévus entre le 11 avril et le 25 octobre. Chaque vol permettra de transporter jusqu'à huit personnes. Par rapport à l'ancienne offre d'Air Glaciers, la nouvelle se veut moins flexible.

«Avant, il était possible de partir un jeudi et de rentrer un dimanche. Désormais, nous n'offrirons que des séjours d'une semaine, avec départ et arrivée le même jour de la semaine», précise Stéphane Jayet, directeur de VT Vacances.

Voyages garantis

Ces vols, principalement à caractère touristique, partiront et atterriront en Corse les jeudis, samedis et dimanches. Un aller-retour coûtera 990 francs. Les tarifs sont calculés pour un taux d'occupation moyen de sept personnes. «Dans tous les cas, l'ensemble des vols sera garanti», révèle Stéphane Jayet.

La société lausannoise réfléchit à développer son offre à d'autres destinations touristiques européennes, dès 2021.

Marché de niche

Un nouvel avion sera mis en service dès avril. Construit en 2019 aux Etats-Unis, le Beechcraft King Air 350i est un engin biturbine loué par la compagnie aérienne neuchâteloise, Swiss Flight Services, basée à Cortaillod. Celle-ci sera l'exploitant de la ligne. »Cette destination pour la Corse, c'est un produit de niche qui a connu de nombreux succès, par le passé", a rappelé Christian Bitchnau, le municipal sédunois en charge de la mobilité, de l'urbanisme et de l'aéroport, satisfait de la remise en service de la ligne.

Une autre ligne sera exploitée cette année depuis Sion, à destination de Palma de Majorque (Espagne) par Buchard Voyages, les mardis et samedis de mai à octobre. Outre ces vols commerciaux, l'aéroport valaisan enregistre environ 7000 mouvements de jets d'affaire par an. (ats/nxp)