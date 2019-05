Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 01h15, un automobiliste de 22 ans circulait de St-Martin en direction de Porsel, dans le canton de Fribourg. Parvenu à l’intersection de la route des Bois, en raison d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il a perdu la maîtrise de son véhicule, a traversé la chaussée opposée et a percuté un arbre.

Suite au choc, le véhicule et quelques arbres, ont pris feu. Les pompiers sont intervenus et ont rapidement maîtrisé le sinistre. Sur place, les agents ont constaté que la voiture accidentée n’était pas immatriculée, ni couverte par une assurance RC et que son conducteur ne bénéficiait pas d’un permis de conduire pour la catégorie requise. Seul des dommages matériels sont à déplorer. (comm/nxp)