Le Gouvernement jurassien a été surpris de la demande du Conseil-exécutif bernois d'avoir un accès continu au registre électoral de Moutier (BE) dans la perspective d'un nouveau vote. Il va examiner cette requête avec le Conseil municipal de la cité prévôtoise.

Le Gouvernement jurassien entend ensuite aborder cette requête lors d'une conférence de la Tripartite qui réunit la Confédération et les cantons du Jura et de Berne, Gouvernements jurassien et bernois, a indiqué mercredi le ministre Charles Juillard, président de la délégation aux affaires jurassiennes.

«Nous ne lâcherons rien»

«Cela commence à s'échauffer du côté bernois», a ajouté le ministre en faisant allusion au dépôt d'interventions parlementaires au Grand Conseil bernois sur les conditions d'un nouveau vote de Moutier. «Nous ne lâcherons rien», a répété Charles Juillard lors des questions orales au Parlement.

Afin de pouvoir avancer dans l'organisation de ce nouveau vote, le Conseil-exécutif bernois demande au Conseil municipal de Moutier d'ouvrir à la chancellerie d'Etat l'accès informatique continu au registre électoral. Il a retenu la date du 4 décembre pour avoir accès à la base de données.

A l'appui de sa requête, le gouvernement bernois a rappelé que le jugement du Tribunal administratif faisait état de graves violations du droit et de «forts soupçons» ayant trait à la tenue du registre électoral, aux domiciliations fictives et au tourisme électoral. (ats/nxp)