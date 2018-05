Dimanche noir en Valais pour les pilotes de moto amateurs de vitesse. En effet, deux motards français de 23 et 28 ans circulaient dans l'après-midi sur la route du col de La Forclaz, entre le Châtelard et Trient. Au lieu-dit «Tête Noire», ils ont été flashé au moyen à 185 km/h au lieu des 80km/h autorisés, annonce lundi la police valaisanne.

Ils ont été dénoncés au Ministère public et au service de la circulation et de la navigation. Comme il s'agit de ressortissants étrangers, leurs motos ont été confisquées et des garanties d'amende ont été perçues. Ils font en outre l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée.

Peu après, un motard valaisan cette fois s'est lui aussi fait pincer. Ce jeune de 25 ans a été interpellé sur la route d’Hérens entre Sion et Vex, après avoir roulé à une vitesse de 146 km/h sur un tronçon lui aussi limité à 80 km/h. Son permis de conduire lui a été immédiatement retiré et il a été dénoncé auprès des instances compétentes.

La police valaisanne en profite pour rappeler qu'elle est présente sur tous les axes routiers du canton, en particulier les cols. Les dépassements interdits, dont les franchissements de lignes de sécurité, sont également dénoncés, signale-t-elle.

(nxp)