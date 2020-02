Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a ouvert une troisième enquête dans le cadre des accusations d'abus sexuels impliquant le curé de la cathédrale de Fribourg. Elle concerne notamment la non-transmission d'informations et la disparition de documents.

Cette troisième enquête est menée à l'interne, a annoncé le diocèse dimanche dans un communiqué. La première, en cours, est menée par la police cantonale vaudoise sur l'aspect pénal et la deuxième par un enquêteur laïque externe et neutre pour faire toute la lumière sur cette affaire.

L'abbé à la cathédrale de Fribourg faisant l'objet d'accusations d'abus sexuels et, dans un autre cas, de harcèlement sexuel de la part d'un abbé actif à Peseux (NE) est écarté de son ministère, le temps de l'enquête et jusqu'à l'établissement des faits. L'évêché a justifié cette mise à l'écart par une accusation qui demande à être éclaircie.

Morerod rejette les accusations

Accusé par le Tages Anzeiger d'être au courant de l'affaire d'abus sexuel depuis 2011, l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, conteste à nouveau «vigoureusement avoir caché des faits». «Nommer un curé en étant au courant de tels fait serait non seulement faux mais aussi stupide», ajoute-t-il dans le communiqué diffusé dimanche.

«Les décisions nécessaires seront prises une fois les conclusions des enquêtes connues», souligne le diocèse, qui précise que des mesures provisionnelles ont déjà été adoptées.

Harcèlement sexuel

Pour mémoire, l'abbé de Peseux accuse son homologue de l'avoir harcelé sexuellement entre 2008 et 2011, à Vevey (VD). Selon la victime présumée, un climat «homo-érotique» aurait régné dans la cure vaudoise du prêtre, où il vivait à l'époque. L'abbé à la cathédrale de Fribourg a rejeté les accusations.

L'autre affaire remonte à près de 20 ans et se serait passée à Torgon (VS). Un homme aujourd'hui âgé de 39 ans accuse l'abbé de la cathédrale de Fribourg d'avoir abusé de son «intimité» et de sa «confiance», alors qu'il avait 17 ans. (ats/nxp)