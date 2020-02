En raison des vents violents, un arbre est tombé sur la voie entre Aigle et Le Sépey (VD). La ligne est interrompue entre ces deux destinations. Il faut s'attendre à des retards et à des suppressions, annonce mardi Railinfo. La durée de la perturbation n'est pas connue.

Situation identique entre Bévieux et Gryon, toujours dans les Alpes vaudoises. Des bus de remplacement circulent entre ces deux villages.

Perturbation trafic ferroviaire: Aigle - Le Sépey https://t.co/25fcJ5erxG — Railinfo CFF (@railinfo_cff) February 4, 2020

Sur le lac Léman, toujours en raison de vents tempétueux, le parcours de la ligne de la CGN N2 entre Lausanne-Ouchy et Thonon-les-bains est restreinte, selon Railinfo. La durée de la perturbation était prévue jusqu'à 9 heures.

En Valais aussi

Les vents violents ont par ailleurs causé un accident de la route dans la nuit de lundi à mardi en Valais. Un automobiliste a heurté un rocher tombé sur la route à Salvan (VS). L'accident n'a pas fait de blessés.

Au total, la centrale d'engagement de la police valaisanne a été sollicitée à six reprises en raison de la tempête, la première fois à 3h18, a indiqué mardi à l'agence d'information Keystone-ATS un porte-parole de la police valaisanne.

Policiers, pompiers et services communaux sont aussi intervenus pour des arbres tombés sur la route à Châbles et Verbier, une partie de toiture envolée à Vollèges, un câble électrique au travers de la route à Vionnaz (VS) et la chute d'une barrière de passage à niveau à Martigny. (ats/nxp)