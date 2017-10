Un chauffeur moldave s'est fait pincer mardi vers 21h15 à St-Maurice par les spécialistes du CCTL (Centre de Compétence du Trafic Lourd), selon un communiqué de la police cantonale valaisanne.

L'homme âgé de 52 ans n'avait pas pris de repos depuis la veille à 13h30. L'enquête a révélé qu'il effectuait quotidiennement, à raison de cinq fois par semaine, un trajet entre l'Italie et la Suisse qui nécessitait entre 11h et 13h de conduite en ne s'octroyant que quelques heures de repos dans une cabine dépourvue de couchette. Le quinquagénaire n'a pas été autorisé à reprendre la route et le véhicule a été immobilisé sur place.

Plus de 50 infractions ont été relevées. Une garantie de 10'000 francs d'amende a été prononcée. Le chauffeur et son employeur ont été dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation. Des collaborateurs de la même entreprise italienne ont déjà fait l'objet de dénonciations similaires en février et août de cette année.