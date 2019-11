Un ex-enseignant valaisan comparaît jeudi devant le tribunal cantonal (TC) du Valais pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a été condamné en première instance à 40 mois de prison ferme et a fait appel.

Les faits reprochés à l'accusé se sont déroulés entre août 2011 et novembre 2013. Selon l'acte d'accusation, l'instituteur a organisé dans le cadre de l'école des expériences sur le thème de l'éveil aux sens.

L'une d'elles consistait à inviter des élèves volontaires à prendre une douche ou à se changer à l'aveugle après un cours de gym. L'accusé a reconnu avoir observé les jeunes filles à leur insu et avoir eu des érections avant de se masturber dans un local réservé aux enseignants.

Il nie en revanche les faits les plus graves qui lui sont reprochés: avoir introduit son sexe dans la bouche d'élèves qui participaient individuellement à une dégustation de fruits à l'aveugle.

Agées de 11 à 13 ans

Le 21 mai 2019, le tribunal du district de Sierre a estimé que les déclarations faites par les plaignantes à l'époque des faits sont «cohérentes, crédibles et établies». La cour a considéré que les détails donnés par les sept victimes alors âgées de 11 à 13 ans se recoupent et qu'il est «invraisemblable» qu'elles aient inventé les faits.

Le tribunal de Sierre a suivi le ministère public et condamné l'enseignant à trois ans et quatre mois de prison sans sursis, notamment pour tentative et actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il lui a infligé une interdiction de cinq ans d'exercer une profession en lien avec des mineurs, délai maximum prévu par les dispositions en vigueur au moment des faits.

La défense a dénoncé une instruction menée à charge et demandé l'acquittement de son client. L'avocat a cité des déclarations qu'il jugeait «obscures, contradictoires et évolutives dans le dossier» et a souligné que le doute devait profiter à son client.

Mandat d'amener

Hospitalisé en hôpital psychiatrique, l'enseignant n'était pas présent à l'ouverture de son procès à huis clos devant le tribunal de Sierre. Chose rare, la cour a délivré un mandat d'amener, l'hôpital n'y faisant pas objection.

L'ex-enseignant, qui était libre depuis les faits, a été incarcéré à l'issue de l'audience de première instance. La cour craignait un risque de fuite. (ats/nxp)