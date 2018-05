Deux randonneurs à ski ont été emportés lundi par une plaque de neige dans la région du glacier de l'Allalin, en Valais. L'un a été blessé, l'autre est décédé, a annoncé mardi la police valaisanne.

Les deux randonneurs, un homme et une femme de nationalité française et âgés de 49 ans, sont partis de Saas-Fee. Dans la montée entre le glacier de l'Allalin et le «Feejoch» (3630 mètres) ils ont été emportés par une plaque de neige.

La randonneuse, partiellement ensevelie, est parvenue à se dégager et à appeler les secours. Rapidement sur place, les secouristes sont parvenus à localiser et à dégager son compagnon.

Grièvement blessé, ce dernier a été héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne, où il est décédé lundi dans la soirée. La femme a été transportée à l?hôpital de Viège (VS). Ses jours ne sont pas en danger. (ats/nxp)