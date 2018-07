Le tirage du Swiss Loto de samedi a fait un heureux. Un chanceux qui vient d'empocher un million de francs après avoir coché les six bons numéros, qui étaient 3, 5, 26, 32, 34 et 38. Le numéro chance était le 6 et le rePLAY le 06. Le joker était le 041764.

Le bulletin gagnant a été validé à Lausanne. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 2,1 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué. (ats/nxp)