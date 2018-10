Un automobiliste de 87 ans effectuant une marche arrière a heurté et mortellement blessé une piétonne mercredi en fin de journée à Matran (FR). Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Après avoir percuté un caillou, l'automobiliste a heurté et écrasé une femme de 65 ans qui marchait sur le bord de la route, a précisé jeudi la police cantonale fribourgeoise. La voiture a ensuite traversé la chaussée, franchi un talus et continué sa course sur une trentaine de mètres avant de s'immobiliser.

Dépêchés sur les lieux, les ambulanciers ainsi que le médecin du SMUR n'ont pu que constater le décès de la piétonne. Une interdiction provisoire de conduire a été notifiée à l'automobiliste et son véhicule a été séquestré. (ats/nxp)