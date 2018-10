Lundi, vers 11h50, un homme qui effectuait un vol biplace en ULM avec sa fille au-dessus du village du Prédame (JU) n'a pas été en mesure d'atterrir à l'endroit prévu. L'aile delta a violemment heurté le sol, blessant ses deux occupants.

L'homme souffre de plusieurs fractures tandis que sa fille présente des blessures plus légères, a indiqué la police jurassienne dans un communiqué. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues et devront être déterminées par l'enquête. Un problème technique n'est pas à exclure, précise la police.