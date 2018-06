Un homme et ses quatre enfants, des triplés âgés de quatre ans et une fille de six ans, ont été piégés lundi soir par la montée des eaux de la Singine, à Alterswil (FR). Les cinq personnes ont pu être sauvées et n'ont pas été blessées.

La famille, qui se trouvait au bord de la rivière, a été surprise par la rapide montée des eaux, consécutive à de fortes pluies, indique mardi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Elle a alors été prise au piège sur une corniche.

Le père a toutefois pu aller chercher de l'aide dans une maison voisine et informer la police, avant de retourner vers ses enfants. Une équipe de sauvetage, ainsi qu'un hélicoptère de la Rega ont alors été mobilisés pour sauver les malheureux. Ceux-ci ont pu s'en tirer sans aucune blessure ou hypothermie. (ats/nxp)