Mardi matin, il a été constaté la disparition d’un cylindre destiné à un centre d’imagerie de Sion. Il contient un produit utilisé lors d’examens radiologiques.

Le cylindre, sécurisé, de 15 cm de diamètre sur 30 cm de hauteur et pesant 15 kg, contient une substance solide destinée à des examens radiologiques. Celle-ci est utilisée uniquement à des fins médicales (imagerie, traitement de cancer, etc.). Ce type de produit ne représente aucun danger, lorsqu’il est employé conformément à l’usage auquel il est destiné.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette disparition. Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cette affaire est priée de contacter la Police cantonale au 027 325 56 56.

En cas de découverte et par mesure de précaution, évitez de manipuler le cylindre et avisez immédiatement la Police cantonale au no d’appel d’urgence 117. (comm/nxp)