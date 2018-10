En marge de la signature de l'accord «perspective générale Fribourg», le directeur général des CFF Andreas Meyer a profité de sa présence lundi à Fribourg pour baptiser un nouveau train Duplex TGL au nom de la capitale cantonale.

Aujourd‘hui signature de la perspective générale Fribourg et baptême d‘une rame duplex en présence de @AndreasMeyer, @Etat_Fribourg et la ville de Fribourg. https://t.co/pZ408FwJt1 pic.twitter.com/9iLPIWVf3j — Relations médias CFF (@presse_CFF) 22 octobre 2018

La cérémonie s'est déroulée sur le quai 2 de la gare de Fribourg en tout début d'après-midi. La rame, fabriquée à Villeneuve (VD) par le groupe canadien Bombardier, symbolise l'arrivée de ces nouvelles compositions à deux étages en Suisse romande. Elle est l'une des 62 commandées par les CFF et livrées avec un retard de cinq ans.

Le fait a été rappelé par Andreas Meyer, qui s'exprimait devant un parterre d'officiels. Dans un discours, ce dernier a loué ce matériel constituant le «nouveau fleuron» de la flotte du trafic grandes lignes de l'ancienne régie fédérale. Ces trains offrent jusqu'à 1300 places et peuvent atteindre une longueur de 400 mètres.

Frères Steiert

Ces compositions Duplex TGL desserviront la ligne très fréquentée entre les villes de Genève et de St-Gall, via Lausanne, Fribourg, Berne et Zurich. Ce tracée propose une alternative à celui du pied du Jura en ce qui concerne l'axe Ouest-Est traversant la Suisse.

Fribourg est la première ville romande à donner son nom à l'une de ces compositions, dont les curieux ont pu apprécier les spécificités en marchant à l'intérieur l'espace d'une demi-heure. Le baptême s'est effectué en présence, outre d'Andreas Meyer, du conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert et du syndic de Fribourg Thierry Steiert. (ats/nxp)