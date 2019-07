Un accident de la circulation s'est produit lundi sur la route cantonale à Courchavon, indique la police jurassienne.

Vers 1145 h, le conducteur d’une voiture de tourisme, qui circulait de Porrentruy en direction de Courchavon, a perdu la maîtrise de son engin vraisemblablement en raison d’une vitesse inadaptée et de son état physique.

Dans une courbe à droite, par rapport à son sens de marche, il a traversé la chaussée et percuté un mur en pierre. Suite au choc, l’automobile a retraversé la chaussée et a terminé sa course dans une glissière de sécurité.

Blessé, le conducteur a été pris en charge en ambulance et acheminé à l’hôpital du Jura. Le Centre de renfort de Porrentruy est intervenu en raison de la présence d’hydrocarbures sur la chaussée, consécutifs à l’accident. La circulation a été perturbée durant environ une heure et quarante-cinq minutes.