Mercredi, vers 14h50, la police cantonale fribourgeoise a été sollicitée pour un incendie à la gare de Cheyres (FR). Sur place, les agents ont constaté que de la fumée et des flammes s’échappaient de la toiture du bâtiment avoisinant la gare. Les propriétaires de la maison, se trouvant toujours à l’intérieur, ont été évacués par la police, selon un communiqué.

Pour permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir, la circulation des trains a été interrompue en gare de Cheyres. Trente-sept personnes du Centre de renfort d’Estavayer-le-Lac, le Corps des sapeurs-pompiers de Cheyres-Châbles, ainsi que les pompiers des CFF ont été engagés pour circonscrire le feu. Pour éviter toute reprise de flammes, une surveillance du lieu a été mise en place par les pompiers locaux.

Veuillez trouver le communiqué de presse ainsi:https://t.co/12MOEtS2sH — Police cant Fribourg (@PolCantFR) March 27, 2019

Un pompier blessé

Personne n’a été blessé lors de cet incendie. Néanmoins, un pompier s’est blessé lors de l’intervention et a été acheminé dans un hôpital en ambulance. Les propriétaires, ainsi que leur fille, ont été relogés pour la nuit.

Selon les premiers éléments, une braise provenant du conduit de la cheminée et ayant terminé sur le toit pourrait être à l’origine du départ de cet incendie. Toutefois, une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte. La toiture a été détruite par le feu. Suite à la fermeture du trafic ferroviaire, les trains ont été remplacés par des bus entre Yvonand et Estavayer-le-Lac. (comm/nxp)