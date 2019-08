Une femme de 44 ans a été retrouvée jeudi sans vie dans le lit de la rivière de la Sorne, en aval du village d'Undervelier (JU). Elle était portée disparue depuis le 21 juillet.

La femme avait alors quitté le domicile de ses parents vers 01h00. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis, indique la police cantonale. Les recherches et les différents moyens techniques engagés, comme les diffusions via les médias et les réseaux sociaux, n'avaient pas abouti.

Le corps de la malheureuse a été découvert par un pêcheur jeudi en fin de matinée. Une autopsie a été ordonnée par le Ministère public en vue d''établir les circonstances du décès.