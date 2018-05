Le feuilleton aux allures de psychodrame de l'HEMU, après la mise à l'écart de son directeur général Hervé Klopfenstein en mars, semble prendre fin. L'ancienne conseillère nationale Josiane Aubert préside désormais le Conseil de Fondation de la Haute Ecole de Musique (HEMU) Vaud-Valais-Fribourg. Elle devra piloter la réforme de l'institution.

La socialiste, native de la vallée de Joux, reprend le 1er mai le mandat de Me Nicolas Gillard, démissionnaire. Sa candidature a été proposée par le canton de Vaud, principal bailleur de fonds de la Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL), avec l'appui des cantons de Fribourg et du Valais ainsi que de Lausanne.

Ordre et calme

Josiane Aubert sera chargée de remettre de l'ordre et de ramener le calme dans une école en proie aux turbulences depuis plusieurs mois. En mars, les pouvoirs publics ont demandé à un groupe de travail présidé par l'ex-recteur Dominique Arlettaz de revoir la gouvernance de l'institution. Ses conclusions sont attendues au début de l'été.

Il reviendra au Conseil de fondation de se déterminer sur ces propositions, puis de mettre en oeuvre les mesures de réorganisation qu'il jugera nécessaires et pertinentes, explique mardi le Conseil de fondation dans un communiqué.

Josiane Aubert, 69 ans, a siégé au Grand Conseil vaudois (2002-2007) puis au Conseil national (2007-2014), où elle a présidé la commission de la science, de l'éducation et de la culture. Durant son parcours politique, elle s'est impliquée dans l'accès aux formations musicales. Elle a aussi présidé l'Ecole de musique de la Vallée de Joux et l'Orchestre des jeunes de Suisse romande. (ats/nxp)