Nods (BE)

Mardi, peu après 3h50, la police cantonale bernoise a été informée qu'une grange était en proie aux flammes aux Prés-d'Orvin (commune de Nods). Immédiatement dépêchées sur les lieux, les forces d'engagement ont pu prendre le contrôle des flammes avant de finalement réussir à éteindre le feu, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

La destruction complète de la grange n'a pas pu être empêchée. Une surveillance d'incendie a été mise en place. L’incendie n’a fait aucun blessé. Le bétail se trouvait à l'extérieur de la grange au moment des faits.

Les pompiers professionnels de Bienne, les sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse et d'OPRV étaient en engagement aux côtés de la police cantonale bernoise. Une ambulance a également été appelée à titre préventif. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie et le montant des dégâts.

Les Prés-d'Orvin: Grange détruite par le feuhttps://t.co/zFP9yFYHTk — Police bernoise (@PoliceBerne) July 2, 2019

(comm/nxp)