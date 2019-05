Samedi, peu avant 9 heures, la police cantonale fribourgeoise était informée de l’incendie d’une grange à Vuarmarens (FR). Arrivés sur place, les pompiers du CSPI Glâne Est et Sud ainsi que du SDIS Haute Broye ont pu rapidement circonscrire le sinistre. Les causes de l’incendie sont dues à des travaux de soudure effectués sur un véhicule à l’intérieur de la grange et qui a pris feu. Les flammes se sont ensuite propagées au bâtiment, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Personne n’a été blessé. Le bétail situé dans l’étable attenante à la grange a pu être évacué à temps.

La grange, partiellement ravagée par les flammes, abritait entre autre du matériel agricole qui est hors d’usage. Le montant des dégâts n’a, pour l’heure, pas encore pu être estimé. Pour des raisons de sécurité, le chemin de la Croix restera fermé à la circulation toute la journée. (comm/nxp)