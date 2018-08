Certains habitants de Chamoson ont dû avoir une sacrée frousse mardi sur le coup de 19h15. En effet, la rivière est sortie de son lit et une énorme lave torrentielle a atteint le village du Grugnay, sur la commune, raconte Le Nouvelliste.

La boue s'est répandue sur deux ponts, coupant un accès secondaire et la route menant aux Mayens de Chamoson. Selon le quotidien valaisan, il n'y a pas de blessé. Il y a en revanche nombre de dégâts matériels dont des façades maculées de boue et et des voitures dont les vitres ont été cassées. Des habitations ont été évacuées, a indiqué de son côté la radio régionale Rhône FM.

Interrogé par Le Nouvelliste, le président de la commune, Claude Crittin, a expliqué que le torrent Saint-André avait débordé à l'abord d'un pont suite à un orage de grêle. «Il suffit que l'orage se produise sur une partie qui fait entonnoir avec le St-André pour que l'on ait droit à une vague torrentielle», explique-t-il. «C'est ainsi que Chamoson s'est formée, et c'est quelque chose qui peut arriver potentiellement».

(nxp)