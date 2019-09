Dans le cadre des festivités de son 70e anniversaire, l'Ecole de design et haute école d'art du Valais (EDHEA) a invité l'artiste genevois «Foofwa d'Imobilité» à mettre sur pied une «Dancewalk», une marche dansée sur plusieurs kilomètres. Celle-ci se déroulera sur dix jours dès le 27 septembre dans tout le canton.

«La Dancewalk, c'est la danse du voyage», ont résumé mercredi les initiateurs du projet. Selon eux, elle est la forme d'intersection entre la danse et la marche, permettant de lier la culture et le sport.

Départ au glacier du Rhône

Les participants de la «Dancewalk» valaisanne partiront du glacier du Rhône le vendredi 27 septembre pour progressivement rejoindre les bords du lac Léman (Le Bouveret), le dimanche 6 octobre. Ils y déposeront une pierre à l'embouchure du Rhône, préalablement recueillie dans la région de Reckingen.

La manifestation s'étendra sur plus de 200 kilomètres et déroulera sur dix jours et sur autant d'étapes, du Haut au Bas Valais. Elle fera notamment halte à la Zeughaus Kultur de Brigue, au Musée d'art du Valais à Sion ou au théâtre du Crochetan de Monthey.

Personnalités de passage

La population est invitée à participer à ce raout en marchant ou dansant sur les pas de «Foofwa d'Imobilité», alias Frédéric Gafner, lauréat du Prix suisse de danse et de chorégraphie en 2006. Tout au long de sa prestation, l'artiste genevois sera accompagné de divers danseurs, de personnalités valaisannes (la journaliste Manuella Maury, l'écrivain Jérôme Meizoz ou encore le comique Daniel Rausis) ou par des étudiants de l'EDHEA.

Pour cette école, cette manifestation permettra de se faire connaître et de faire preuve d'ouverture envers un type d'art comme la danse. Cette «Dancewalk» n'est pas une première en soi. «Foofwa d'Imobilité» s'est notamment produit à Lausanne ou Neuchâtel. A l'étranger, on trouve la trace de ce genre de manifestation en Chine, France, Russie ou encore au Burkina Faso. (ats/nxp)