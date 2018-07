Plusieurs cas de courriers électroniques malveillants ont été identifiés ce mercredi, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Rédigés en anglais, les courriels sont envoyés de façon arbitraire à des destinataires dont les adresses ont été trouvées sur le web via diverses sortes de sites.

Les auteurs de la menace alertent la victime en prétendant détenir un de leur mot de passe et être parvenus à pirater leur ordinateur. Puis, ils insinuent notamment l’avoir filmée à son insu via sa webcam et détenir des vidéos à caractère intime la mettant en scène. Enfin, ils menacent de publier ces vidéos à tous les contacts si une rançon de plusieurs milliers de francs n’est pas versée très rapidement.

Si l'origine de l'attaque n'est pas encore clairement identifiée, selon toute vraisemblance, ces actes seraient l’œuvre de bandes criminelles organisées qui agissent depuis l’étranger .

Mise en garde de la Police cantonale https://t.co/rOM3jZPFNN — Police Valais (@PoliceValais) 25 juillet 2018

Pour se prémunir de ce genre de risques, la police cantonale valaisanne vous conseille d'interrompre immédiatement toute correspondance avec l'auteur du mail, de ne pas payer la rançon, de faire contrôler son ordinateur par un professionnel, changer ses mots de passe et si nécessaire, déposer plainte. (Com/nxp)