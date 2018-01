La méthamphétamine, de la famille des amphétamines, est considérée comme l'une des drogues les plus dangereuses au monde. Connue pour ses effets stimulants et euphorisants, elle se prend la forme de poudre de cristal ou de pilules. La «méth» procure un sentiment de toute-puissance, explique la police cantonale fribourgeoise. Ses effets ont des conséquences physiques et psychiques importantes, et est extrêmement addictive. La consommation régulière entraîne une perte de poids, un teint gris de la peau et même des dégâts cérébraux potentiellement irréversibles.

On se serait cru dans la série «Breaking Bad». Mercredi, la police cantonale fribourgeoise a fait le bilan d'une vaste opération antidrogue qui a vu la création en 2017 d'une task force spéciale pour lutter contre le trafic de méthamphétamine, une drogue de synthèse (voir encadré). «Entre les mois d'août et d'octobre, près de 70 personnes ont été identifiées, dont environ 60 ont été interpellées, entendues et dénoncées» pour la possession, la consommation ou le trafic de méthamphétamine, ont indiqué les forces de l'ordre dans un communiqué de presse.

La police cantonale a mis en évidence l'existence d'un important réseau de stupéfiants, touchant la Suisse romande depuis 2015. Cela a d'abord débouché, début 2017, sur l'arrestation de deux ressortissants portugais, un homme de 40 ans et une femme de 24 ans, domiciliés dans la Broye. En plus de la «meth», écoulée sous forme de cristal et de pilules thaïes, ils vendaient des ecstasys et de la cocaïne. «A la suite de cette enquête, diverses mesures complémentaires d'investigation ont été mises en oeuvre», précise le canton. Il a alors mis en place la force opérationnelle policière, qui a été dissoute à la fin du mois d'octobre 2017.

Malgré l'arrêt de la cellule spéciale, le canton précise que la problématique de la consommation de méthamphétamine et tout ce qui touche au trafic de ce produit stupéfiant continue de faire l'objet d'une attention particulière. «En cas de recrudescence du phénomène, une action similaire pourrait être mise sur pied», indique le communiqué.