Le journaliste de «20 Minutes», accusé d'avoir outrepassé ses droits lors du procès du double homicide des Verrières (NE), a été condamné en appel par le Tribunal cantonal. Impressum dénonce une grave atteinte à la liberté de presse.

Dans sa décision du 7 avril, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a annulé le jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 17 décembre 2019 qui acquittait le journaliste de 20 Minutes, selon un communiqué d'Impressum. En première instance, la juge avait estimé que l'injonction - de ne pas dévoiler un élément de contexte familial pour protéger une victime - lors du procès de mars 2019 était une ingérence dans le contenu qui ne reposait sur aucune base légale.

Cité comme témoin lors du procès en décembre, le président du Conseil suisse de la presse, Dominique von Burg, avait rappelé que «rendre la justice de manière publique est fondamentale pour la démocratie. Les restrictions doivent être très rares et répondre à un intérêt public très important». Lors d'un huis clos partiel, «le rôle du journaliste est encore plus important et son devoir d'information est accru».

Recours au TF envisagé

Le Ministère public avait fait appel de ce jugement car il estimait «qu'il existait une base légale suffisante pour privilégier, dans des circonstances exceptionnelles, la protection de la personnalité de ceux qui sont concernés par une affaire judiciaire, par rapport à la liberté de presse».

Impressum, qui défend les journalistes suisses, appelle de ses voeux un recours au Tribunal fédéral (TF) afin que la valeur constitutionnelle de la liberté de la presse soit garantie. Interrogé par Keystone-ATS, Philippe Favre, rédacteur en chef de «20 Minutes», a déclaré mardi qu'il «ne fera aucun commentaire jusqu'à la prise de décision d'un éventuel recours au TF de notre part». (ats/nxp)