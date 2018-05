La finale nationale des combats de reines a débouché sur une surprise dimanche à Aproz (VS). La plus jeune des finalistes, Veielett, l'a emporté face à des vaches plus âgées et plus expérimentées.

Selon la tradition

Propriété de la famille Williner de Viège (VS), Veielett a déjoué tous les pronostics. Les spécialistes tablaient plutôt sur une victoire de la reine de l'an dernier, Tzigane, ou alors d'une gagnante de première catégorie de l'un des combats éliminatoires. C'est finalement une vache de 4e catégorie qui l'a emporté.

Comme le veut la tradition, la finale a opposé les vaches gagnantes de chacune des quatre catégories. Le tirage au sort a voulu que la vache de 1ère catégorie, Pigalle, affronte celle de 4e catégorie. Le combat a tourné court. Au premier coup de corne de son adversaire, Pigalle a rompu l'engagement.

Le propriétaire de Pigalle avait presque prophétisé cette issue après la victoire de sa vache en finale de sa catégorie. Elle a beaucoup combattu pour décrocher le titre de sa catégorie, elle semble fatiguée, avait-il déclaré lors du direct à la télévision.

Combat intense

Veielett a ensuite dû affronter Ruska, reine de 3e catégorie qui s'est défait de Miracle, reine de 2e catégorie en finale des finales. La lutte a fait vibrer les quelque 10'000 personnes présentes autour de l'arène d'Aproz. Applaudissements ou coups de sifflet n'ont pas manqué au cours de l'affrontement.

Les deux vaches ont ardemment lutté. L'issue était difficilement prévisible, même si la plus jeune devait peser une cinquantaine de kilos de plus que son aînée. Les deux vaches ont davantage joué de la corne que de leur puissance. Et après une dizaine de minutes intenses, Ruska a finalement rompu le combat.

Victoire «incroyable»

Il faut remonter à 2010 pour retrouver pareille situation. Depuis, aucune reine de 4e catégorie n'a remporté la finale des finales. Pour les spécialistes, cette victoire pourrait être l'avènement d'une grande reine. Veielett est d'ailleurs issue d'une lignée de vaches qui ont elles aussi remporté quelques titres.

La propriétaire de la vache n'a pas caché son émotion à l'issue de la finale. «Je ne pensais pas que c'était possible», a-t-elle déclaré. La victoire de sa vache dans sa catégorie en début d'après-midi était déjà incroyable, a-t-elle ajouté. (ats/nxp)