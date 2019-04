La 12e édition de Zermatt Unplugged a accueilli plus de 30'000 amateurs de musique acoustique, comme l'année passée. Les organisateurs se disent satisfaits.

En plus des têtes d'affiche présentées par cette 12e édition, «plus de cent autres concerts et After Show Partys ont constitué un programme extrêmement varié et ont été l'occasion de moments musicaux intimes», affirment dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Selon eux, pratiquement tous les concerts étaient complets. Ils en profitent pour annoncer la 13e édition de Zermatt Unplugged, qui aura lieu du 14 au 18 avril 2020. (ats/nxp)